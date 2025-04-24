В Химках пройдет мероприятие к 80-летию издания повести Германа Матвеева
Мероприятие к 80-летию издания повести Германа Матвеева организуют в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В четверг, 24 апреля, в Химках на базе театра «Наш дом» проведут патриотическое мероприятие, посвященное юбилею издания повести Германа Матвеева «Зеленые цепочки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участники узнают о подвиге детей в блокадном Ленинграде, о котором рассказывается в произведении.
«Для настоящего человека даже в самые темные времена есть место героизму. Об этом спикеры расскажут на встрече, посвященной литературной дате. Это мероприятие — прекрасная возможность провести вечер в кругу единомышленников», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.
Муниципальный депутат Глеб Демченко уточнил, что мероприятие пройдет в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в округе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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