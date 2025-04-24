В Химках пройдет мероприятие к 80-летию издания повести Германа Матвеева

«Для настоящего человека даже в самые темные времена есть место героизму. Об этом спикеры расскажут на встрече, посвященной литературной дате. Это мероприятие — прекрасная возможность провести вечер в кругу единомышленников», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.