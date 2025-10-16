В Химках пройдет премьера спектакля по пьесе «Горе от ума»
Премьера спектакля по пьесе «Горе от ума» состоится в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В четверг, 16 октября, в 17:00 в актовом зале лицея № 7 Химок по адресу: улица Ватутина, дом 2, актеры школьного театра представят спектакль «Ах, Саша...» по пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.
Зрителям представят новое прочтение пьесы, «в котором органично сочетаются классическая драматургия и современный взгляд на сценическое искусство». Вход свободный.
«Смешной и трогательный, яркий и проникновенный, классический и всегда актуальный спектакль обещает подарить зрителям незабываемые впечатления», – отметили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 0+