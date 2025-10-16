В Химках пройдет премьера спектакля по пьесе «Горе от ума»

Премьера спектакля по пьесе «Горе от ума» состоится в Химках

Официально

Фото: [Администрация Химки г.о.]

В четверг, 16 октября, в 17:00 в актовом зале лицея № 7 Химок по адресу: улица Ватутина, дом 2, актеры школьного театра представят спектакль «Ах, Саша...» по пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Зрителям представят новое прочтение пьесы, «в котором органично сочетаются классическая драматургия и современный взгляд на сценическое искусство». Вход свободный.

«Смешной и трогательный, яркий и проникновенный, классический и всегда актуальный спектакль обещает подарить зрителям незабываемые впечатления», – отметили в сообщении.

*Возрастное ограничение 0+

