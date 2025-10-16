В Химках пройдет премьера спектакля по пьесе «Горе от ума»

В четверг, 16 октября, в 17:00 в актовом зале лицея № 7 Химок по адресу: улица Ватутина, дом 2, актеры школьного театра представят спектакль «Ах, Саша...» по пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.