Во вторник, 22 июля, в Химках пройдет выездная вакцинация домашних животных «Прописка для хвоста», в рамках нее специалисты Госветслужбы проконсультируют владельцев питомцев по вопросам ухода за животными и проведут вакцинацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Акция состоится в сквере Марии Рубцовой с 15:00 до 19:00. Зарегистрироваться можно по ссылке. Ветеринары также смогут установить питомцам безопасные для здоровья микрочипы, которые позволят быстро отслеживать их.

Мероприятие проведет Управление ветеринарии Подмосковья совместно с сообществом любителей домашних животных «Хвост Ньюс» и благотворительным фондом помощи животным «Возьми счастье в дом».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.