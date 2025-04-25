В Химках проконтролировали ход капремонта в Доме культуры «Родина»

Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский проверили ход проведения капитального ремонта в Доме культуры «Родина» в Химках, выезд прошел в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Здание не ремонтировалось с самого открытия в 1959 году. Сегодня здесь идет полная модернизация инженерных систем, электросетей и коммуникаций. Также появятся новые хореографические залы, что поможет привлекать молодежь и развивать культурную жизнь нашего города», — подчеркнул Мирзонов.

В рамках ремонта строители уже утеплили каркаса здания, провели демонтаж старых конструкций и перепланировку помещений. Вскоре им предстоит заняться установкой коммуникаций, выполнением внутренней и наружной отделки и не только. Работы завершатся в 2025 году.

Сергей Малиновский добавил, что в округе следят за качеством проводимых ремонтов в социальных объектах.

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