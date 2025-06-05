В Химках прокуратура проведет проверку продуктового магазина

Химкинская городская прокуратура организовала проверку продуктового магазина после появления информации о нарушениях прав потребителей в СМИ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным СМИ, жители многоквартирных домов, расположенных рядом с одним из продуктовых магазинов на улице Молодежной, пожаловались на продажи алкогольных напитков несовершеннолетним и другие нарушения правил торговли. Сотрудники прокуратуры с привлечением работников Роспотребнадзора, государственного пожарного надзора и полиции провели выездную проверку точки. Они выявили многочисленные нарушения требований федерального законодательства в сфере защиты прав потребителей, пожарной безопасности, а также оборота алкогольной продукции. После этого магазин был закрыт.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.