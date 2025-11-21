В Химках прошел форум, посвященный поддержке участников СВО
Форум, посвященный поддержке участников СВО, прошел в Химках
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках администрация округа провела муниципальный партийный форум, посвященный поддержке участников специальной военной операции, спикером выступил участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«После фронта войти в темп мирной жизни и пройти социализацию очень трудно. Страна сделала все для того, чтобы у нас этот процесс проходил легче. Наша Ассоциация ветеранов СВО готова всецело поддержать нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина», — подчеркнул Степушин.
В Московской области участникам СВО предоставляют более 30 мер поддержки, включая выплаты, льготы, помощь в переобучении, трудоустройстве и реабилитации. Кроме того, некоторые проходят обучение по региональной программе «Герои Подмосковья». Ассоциация совместно с фондом «Защитники Отечества», комитетом семей воинов Отечества и «Боевым братством» отправили из Химок более 600 тонн гуманитарных грузов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.