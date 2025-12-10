В Химках прошел концерт «Одаренные дети — любимому городу»
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Центральной детской школе искусств в Химках прошел большой отчетный концерт «Одаренные дети – любимому городу», в рамках которого для зрителей выступили стипендиаты престижных фондов и победители всероссийских конкурсов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Программу открыл Образцовый детский хоровой коллектив «Камертон», обладатель гранта губернатора Московской области.
«В преддверии Нового года этот концерт – наш подарок для всех ценителей искусства. На сцене – наша гордость, наши одаренные дети, которые своим трудом и талантом прославляют Химки на всю страну», – отметила муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.
В рамках мероприятия также выступили гитарист Лев Басков, обладатель Гран-при Всероссийского конкурса, и юная пианистка Алена Сметанина и другие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.