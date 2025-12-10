«В преддверии Нового года этот концерт – наш подарок для всех ценителей искусства. На сцене – наша гордость, наши одаренные дети, которые своим трудом и талантом прославляют Химки на всю страну», – отметила муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.