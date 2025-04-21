В Химках прошел литературный вечер памяти Семена Гудзенко

В Химках на базе библиотеки № 3 прошел литературный вечер, приуроченный к 80-летию издания сборника стихотворений «Мое поколение» Семена Гудзенко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках встречи участникам рассказали историю создания сборника, поделились интересными фактами из биографии поэта, журналиста и военного корреспондента, а также представили видеообращение заместителя председателя химкинского Совета депутатов Александра Васильева.

«В Химках регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности. Большинство из них проходят под лозунгом „Успех V единстве поколений“ в рамках широкомасштабной патриотической программы. Она призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени», — подчеркнул Васильев.

В ходе мероприятия некоторых местных жителей наградили за активную жизненную позицию и неоценимый вклад в развитие округа. Общественница Алина Шалимова напомнила, что патриотическую программу реализуют в округе с начала июля 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.