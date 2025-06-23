В Химках прошел литературный вечер, приуроченный ко дню рождения Роберта Рождественского

В Химках на малой сцене театра «Наш дом» организовали литературный вечер, приуроченный ко дню рождения поэта Роберта Рождественского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Мероприятие посетили местные жители, приглашенные спикеры, а также депутат Татьяна Кавторева. Их познакомили с биографией поэта, его творческим путем и не только. Депутат Химок Глеб Демченко подчеркнул, что такие мероприятия особенно важны для поддержки героев, участвующих в специальной военной операции. Они проходят в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».

«Сегодняшнее мероприятие — дань памяти и уважения выдающемуся поэту и публицисту, чей вклад в отечественную литературу невозможно переоценить. Я с большим удовольствием читаю его произведения и считаю важным, чтобы молодое поколение приобщалось к его творчеству», — отметила Кавторева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.