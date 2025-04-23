В Химках прошел открытый урок о сражении русских войск на Чудском озере

В Химках на территории школы «Наследие» прошел открытый урок, посвященный Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В качестве спикера перед участниками выступил учитель истории Иван Мельников, он рассказал о значении этой битвы для истории страны.

«Битва у Чудского озера стала символом национального единства и готовности народа встать на защиту своей земли. Эта победа не только остановила продвижение западных агрессоров, но и укрепила позиции Руси как самостоятельной державы», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Помимо этого, на мероприятии выступил ветеран боевых действий Владимир Федулов. Он рассказал о современных примерах патриотизма, сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и не только. Муниципальный депутат Наталья Каныгина уточнила, что такие уроки проводятся в рамках патриотической программы, которая реализуется в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.