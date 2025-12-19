В Химках прошел памятный вечер, посвященный Юрию Никулину

В Доме культуры «Брехово» Химок прошел памятный вечер, посвященный легенде комедийного кино Юрию Никулину, его посетили взрослые и юные жители округа, а также депутат Химок Алексей Федоров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Гости увидели фрагменты из ранних работ и самых известных фильмов артиста — «Девушка с гитарой», «Ко мне, Мухтар», «Операция Ы», «Кавказская пленница» и других, послушали лекцию о жизненном и творческом пути Юрия Никулина, а также увидели выступление творческого коллектива ДК «Брехово». Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов отметил, что подобные форматы мероприятий способствуют бережному отношению к истории.

«Фигура Юрия Никулина занимает особое место в отечественной культуре. Проведение таких вечеров помогает в доступной форме знакомить молодежь с его творческим наследием и сохранять интерес к классике отечественного кино», – подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.