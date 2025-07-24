В Химках прошел прием жителей по вопросам содержания территорий

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели прием жителей по профильной тематике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Чаще всего химчане интересовались вопросами подачи ресурсов, работы газо- и электроснабжения, содержания домов.

«Сейчас на приеме обратилась жительница с вопросом о подтоплении подвала. Инспектор оперативно выехал на место, чтобы выяснить причину», — отметил заместитель начальника территориального отдела № 7 министерства Юрий Андреев.

Кроме того, с запросами по темам ремонта кровли, работы системы водоснабжения обратился заместитель председателя совета дома № 4 на улице Пролетарской. Заявки проработают совместно с коммунальными службами города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.