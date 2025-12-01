В Химках прошел творческий вечер, посвященный Дню матери

В выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки в преддверии Дня матери прошел творческий вечер «Нежные, сильные, родные — мамы Химок», его посетили глава города Елена Землякова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и благочинный Химкинского церковного округа Димитрий Оселедец. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках мероприятия в округе наградили многодетных матерей, матерей участников специальной военной операции, волонтеров, учителей, врачей, спортсменок и предпринимателей.

«Мама — самый родной человек, чья безусловная любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает обрести внутреннюю опору, учит радоваться жизни и вдохновляет на добрые дела. Вы восхищаете своей силой и нежностью», — отметила Елена Землякова.

Одной из награжденных в рамках вечера стала многодетная мать Екатерина Сурина. Она также является социальным предпринимателем, руководит женской футбольной командой «МамСити» и проектом «ДаМы в спорте».

Вечер организовали руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества городского округа Химки Евгения Евсеева и председатель Химкинского отделения «Союз женщин России» Ольга Бахмутова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.