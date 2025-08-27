В Химках прошел творческий вечер в честь юбилея фильма «Долгие версты войны»

В Химках провели кинолекторий, приуроченный к юбилею фильма «Долгие версты войны». Мероприятие прошло в Детской школе искусств имени А. Н. Верстовского.

В округе каждый день проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, встречи с участниками специальной военной операции. Их цель — патриотическое воспитание жителей и изучение истории страны.

В ходе творческого вечера в честь юбилея фильма воспитанники школы, их родители и педагоги ознакомились с кинолентой. Также им рассказали об истории создания фильма. Лента проводит зрителя через всю войну: от трагического отступления первых месяцев 1941 года до самой Победы в мае 1945-го.

