В Химках прошла лекция об основоположнике отечественной ПВО Георгии Байдукове

В Химках на базе школы «Перспектива» организовали открытый урок, посвященный выдающемуся военачальнику Георгию Байдукову. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках встречи школьникам, их родителям и педагогам рассказали о его деятельности в годы холодной войны и вкладе в развитие современных ПВО. Она прошла в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, кинопоказы, встречи с участниками специальной военной операции и не только.

«Наш герой сыграл важнейшую роль в формировании системы ПВО, которая стала неотъемлемой частью обороноспособности Советского Союза и современной России. Благодаря усилиям Байдукова и его соратников, в нашей стране была создана мощная система защиты воздушного пространства», – рассказала депутат Ирина Спирина.

Депутат Наталья Каныгина отметила, что такие уроки помогают передать молодым поколениям «дух ответственности, мужества и любви к отечеству».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.