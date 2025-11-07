В Химках прошла лекция об освобождении Киева от немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в школе «Лига Первых» организовали историческую лекцию, посвященную Дню освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Депутат Юлия Ишкова отметила, что с начала 2025 года в Химках уже провели свыше 1,6 тыс. историко-патриотических активностей, в том числе мастер-классы, кинопоказы и встречи с участниками специальной военной операции.
«Мы считаем важным сохранять историческую правду и показывать события тех лет через реальные документы, свидетельства и кинохронику. Такие встречи помогают не забывать, какой ценой была достигнута Победа», – подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.
