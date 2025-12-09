В Химках прошла новогодняя ярмарка брендов Подмосковья
Новогодняя ярмарка брендов Подмосковья прошла в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Более 30 подмосковных предпринимателей и мастеров приняли участие в новогодней ярмарке брендов региона, которая прошла в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Организатором мероприятия выступил центр «Мой бизнес» при поддержке правительства Московской области, его провели в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Участники представили новогодние украшения — от ретровенков в стиле СССР до современных елочных игрушек, вязаные вещи, декоративные свечи, цветочные композиции, домашнюю выпечку, фермерские продукты и не только. Кроме того, для детей провели творческие мастер-классы.
«Я часто бывала на ярмарках и выставках со своими товарами. Видела игрушки в технике папье‑маше у других мастеров и думала, что это что‑то недосягаемое. Но решила попробовать — начала с маленьких фигурок, постепенно перешла к куклам», — рассказала предприниматель Светлана Бордуляк.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.