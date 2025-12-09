В Химках прошла новогодняя ярмарка брендов Подмосковья

«Я часто бывала на ярмарках и выставках со своими товарами. Видела игрушки в технике папье‑маше у других мастеров и думала, что это что‑то недосягаемое. Но решила попробовать — начала с маленьких фигурок, постепенно перешла к куклам», — рассказала предприниматель Светлана Бордуляк.