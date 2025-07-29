В Химках прошла первая товарищеская встреча между сборными России и Ирана по баскетболу

В Химках на базе баскетбольного центра «Химки» прошла первая товарищеская встреча между сборными России и Ирана по баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Российская команда выступила по руководством Зорана Лукича, встреча завершилась победой сборной Ирана со счетом 70:67. В сообщении уточнили, что иранская команда является одной из сильнейших команд Азии.

«Это был очень тяжелый матч. Мы знали, что сборная Ирана — неуступчивая команда, поэтому пытались использовать наши сильные стороны. Но, к сожалению, нам немного не хватило сыгранности и свежести», — поделился форвард сборной России Михаил Беленицкий.

Вторая игра пройдет в округе в среду, 30 июля, в 18:00 по адресу: улица Кирова, владение 27. Для посещения нужно просто прийти в баскетбольный центр «Химки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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