В Химках прошла церемония награждения победителей конкурса «Память сильнее времени»

Победителей конкурса «Память сильнее времени» наградили в Химках

Фото: [Администрация Химки г.о.]

В Химках прошла церемония награждения победителей и призеров патриотического конкурса «Память сильнее времени». Мероприятие провели на базе школы № 8.

В число почетных гостей вошли руководитель организации «Боевое братство» Сергей Гридунов, член местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Фризен и депутат Московской областной думы Михаил Раев.

Конкурс проводит «Боевое братство». В его рамках школьники отправляют рисунки и сочинения на тему подвигов героев прошлого и настоящего. В этом году в конкурсе приняли участие более 15 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал участником заседания комиссии Госсовета России по вопросам поддержки участников спецоперации.

