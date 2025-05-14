В Химках прошла церемония награждения участников СВО и волонтеров

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках на территории «Тридцать первой школы» прошло патриотическое мероприятие, посвященное Дню создания Вооруженных сил России. В рамках него председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский и депутат Артур Каримов в торжественной обстановке наградили медалями участников специальной военной операции, детей войны и волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Эта встреча объединила поколения, подвиги и сердца, показав, насколько важно хранить и передавать память о великих страницах нашей истории», — поделился Малиновский.

В общей сложности награды получили 78 человек. Для участников также выступил коллектив «Формула танца». Кроме того, активистка из Уфы Полина Дудко прочитала стихотворения, команда Артура Каримова впервые представила видеоклип на песню, написанную на стихи Ирины Конновой «Жены бойца СВО».

Депутат подчеркнул, что такие встречи учат молодежь «глубоко чувствовать связь времен, понимать ценность мира и независимости своей Родины».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.