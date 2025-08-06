В Химках прошла встреча, посвященная советскому летчику Виктору Талалихину
Встреча, посвященная советскому летчику Виктору Талалихину, прошла в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках на одном из предприятий организовали патриотическую встречу, в рамках которой работники узнали историю советского летчика Виктора Талалихина, совершившего первый ночной таран в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
К лекторию присоединились член химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Владислав Степушин и депутат Надежда Смирнова.
«Виктор Талалихин совершил первый в истории Великой Отечественной войны ночной таран. Этот подвиг произошел в июле 1941 года, всего через несколько недель после начала войны, и стал примером невероятной смелости и самоотверженности», – сказала Смирнова.
Кроме того, друга встреча прошла в МКУ «Малый Бизнес», там для посетителей подготовили лекцию о подвиге героя. В рамках встречи активных граждан наградили благодарственными письмами за вклад в развитие города.
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