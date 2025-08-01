В Химках прошла выездная администрация по вопросам здравоохранения
Выездную администрацию по вопросам здравоохранения провели в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках в поликлинике № 2 на улице Лавочкина представители Министерства здравоохранения Московской области и профильных управлений администрации провели выездную администрацию для местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Жители могли задать вопросы по качеству оказания медицинских услуг, записи к специалистам и не только.
«Министерство здравоохранения регулярно принимает участие в выездных администрациях в разных муниципалитетах Подмосковья, в том числе в Химках. Стараемся быстро решать вопросы наших жителей», — отметил советник министра здравоохранения Московской области Юрий Радионов.
В пресс-службе отметили, что такие мероприятия позволяют оперативно решить вопросы и получить консультации сразу у нескольких специалистов.
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