В Химках прошла выездная администрация по вопросам здравоохранения

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках в поликлинике № 2 на улице Лавочкина представители Министерства здравоохранения Московской области и профильных управлений администрации провели выездную администрацию для местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Жители могли задать вопросы по качеству оказания медицинских услуг, записи к специалистам и не только.

«Министерство здравоохранения регулярно принимает участие в выездных администрациях в разных муниципалитетах Подмосковья, в том числе в Химках. Стараемся быстро решать вопросы наших жителей», — отметил советник министра здравоохранения Московской области Юрий Радионов.

В пресс-службе отметили, что такие мероприятия позволяют оперативно решить вопросы и получить консультации сразу у нескольких специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.