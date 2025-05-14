В Химках прошли праздничные школьные концерты ко Дню Победы

В Химках на территории школ прошли праздничные концерты, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, например, ученики из школы № 8 имени Матвеева подготовили для местных жителей тематические номера с песнями, театрализованными постановками и не только. Концерт посетили члены Химкинской городской общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля», участники боевых действий в Афганистане и активные граждане.

«Сейчас, как никогда, важно вырастить в детях чувство уважения к нашей героической истории и ее защитникам. Участие в таких мероприятиях помогает формировать в детях гордость за страну и понимание ценности мира», — подчеркнула директор школы № 8 Ольга Игнатьева.

В пресс-службе уточнили, что ко Дню Победы в Химках провели десятки праздничных мероприятий, в том числе в рамках патриотической программы под лозунгом «Успех V единстве поколений».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.