В Химках прошло мероприятие, посвященное Дню завершения Битвы за Днепр

В Химках на базе дошкольного отделения лицея №21 прошло патриотическое мероприятие, посвященное Дню завершения Битвы за Днепр в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов подчеркнул, что разговор о прошлом сегодня остается важным для каждого поколения. Учитель истории Иван Белогуров рассказал участникам о Битве за Днепр, которая стала одной из ключевых операций 1943 года.

«Мы часто говорим о сохранении памяти, но важно понимать, зачем это нужно сегодня. Истории судьбоносных событий страны дают опору. Они учат держаться за свое наследие и не терять связь с теми, кто жил до нас», – сказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

