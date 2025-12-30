В Химках прошло мероприятие, посвященное подвигам земляка Николая Буйнова

В Химках в школе № 30 прошло патриотическое мероприятие, посвященное биографии земляка, Героя Советского Союза Николая Буйнова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная подчеркнула, что через такие мероприятия закладывается фундамент патриотизма и гражданственности. Это особенно важно в период проведения специальной военной операции.

Участникам встречи рассказали о ключевых моментах из жизни и героических достижений героя, во время боев за город Елвага в ходе Великой Отечественной войны он лично уничтожил около 20 вражеских солдат и офицеров. За мужество и героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

«Николай Буйнов — это живой пример беспримерного мужества, самоотверженности и истинной любви к Родине. Его подвиг — неотъемлемая часть нашей химкинской истории, которая должна вдохновлять каждое новое поколение», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

