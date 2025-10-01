В Химках прошло обсуждение на тему роли педагогов в формировании духовно-нравственных ценностей у детей
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Роль учителей в формировании духовно-нравственных ценностей у детей обсудили в Химках в рамках встречи в 31-й школе. В мероприятии приняли участие учителя, общественники, депутаты.
В число участников встречи в Химках вошли депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, настоятель храма Мученика Уара Леонтий Васильев, местный депутат Галина Болотова.
«Сегодня как никогда важно говорить о духовных и нравственных основах учительского труда. Учитель — это не только источник знаний, но и человек, который формирует ценностные ориентиры ребенка, помогает ему научиться отличать добро от зла. От того, какие качества мы сумеем воспитать в наших учениках, зависит не только их личное будущее, но и будущее всей страны», — подчеркнула Болотова.
