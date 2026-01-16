В Химках проведут капремонт гимназии

В Химках продолжается капитальный ремонт гимназии № 23 — после выявленного в конце 2025 года подтопления уровень воды стабилизировался, что позволяет вести работы без задержек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.

Рабочие также занимаются подготовкой инженерных решений для окончательного устранения проблемы.

«Мы расторгли договор с предыдущим субподрядчиком из-за неудовлетворительных результатов. Сейчас на объекте работает новая команда, которая уже догоняет график и стремится выполнить ключевые этапы раньше плановых сроков», — рассказал главный инженер генподрядной организации Александр Панько.

Ход проведения ремонта проконтролировала рабочая комиссия в составе председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, его заместителя Руслана Шаипова, директора гимназии Олеси Климачевой и представителей администрации. На следующей неделе на объекте стартуют обновление фасада и замена кровли. Капремонт проводится в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.