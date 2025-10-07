В Химках проведут капремонт Луневской школы

В Химках стартовал капитальный ремонт Луневской школы, на объекте площадью около 9 тыс. кв. м проводят демонтажные работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Единственную в поселке школу построили в 1972 году. В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что ремонт завершится к началу нового учебного года – там будут учиться 800 детей.

«Этой весной мы с коллегами и депутатами Совета депутатов проводили в Лунево выездную комиссию, где рассказали жителям о предстоящем капитальном ремонте школы, приоритетного объекта на этой территории. Приложили максимум усилий, чтобы внести школу в государственную программу Московской области», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Руководитель проекта Анзор Радимов уточнил, что специалисты обновят фасад, кровлю, входные группы, инженерные коммуникации, и сантехнику, заменят окна и двери. Внутри пройдут отделочные работы, установят новую мебель и оборудование.

