В Химках проведут капремонт моста через реку Клязьму

В Химках продолжается капитальный ремонт мостового перехода через реку Клязьму, работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мост расположен вблизи ЖК «Город Набережных», он соединяет кварталы Клязьма и Свистуха. На время проведения работ для местных жителей организовали временный мост. Сейчас строители выполняют работы по сборке металлического пролетного строения, вскоре они уложат новое дорожное покрытие, обустроят удобные подходы, лестничные сходы и тротуары. Завершение работ запланировано на июль 2025 года.

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