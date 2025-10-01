В Химках провели фестиваль по рыбной ловле для семей

Ежегодный чемпионат по рыбной ловле «Папа, мама, я — рыболовная семья» прошел в Химках. В мероприятии приняли участие свыше 200 жителей, сообщили в администрации округа.

До этого в Луховицах состоялся турнир по рыбной ловле «Рыбная фиеста» для участников проекта «Активное долголетие», рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Фестиваль в Химках провели в парке «Два берега» на берегу канала имени Москвы. В его рамках были выделены три номинации — фидер, поплавок и спиннинг. Победителям вручили кубки и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как прошел летний спортивный сезон в области. По его словам, в мероприятиях приняли участие 1,5 млн человек.