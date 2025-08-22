В Химках провели флешмоб в честь Дня Государственного флага России. Мероприятие было организовано на территории парка Величко. Там жители развернули огромный триколор.

В Подмосковье сегодня прошло свыше 210 мероприятий, в которых приняли участие около 16 тыс. представителей молодежи, отметили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В начале мероприятия в Химках участники развернули большое полотно флага. Также прошла познавательная лекция об истории государственного символа.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил значимость флага для современного общества. По его словам, это важнейший символ, как и герб и гимн России.

