В Химках провели интеллектуальную викторину ко Дню Конституции

В Химках в Доме культуры «Контакт» провели интеллектуальную викторину, приуроченную ко Дню Конституции РФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Директор ДК «Контакт» Алина Шалимова добавила, что историко-патриотическая программа направлена на сохранение и увековечивание памяти о подвигах и достижениях наших предков, а также героев современности. Депутат Галина Болотова добавила, что в Химках провели уже более 1,8 тыс. историко-патриотических активностей, включая фестивали, мастер-классы, лекции, встречи с участниками специальной военной операции и не только.

«Важно знать и уважать Конституцию, соблюдать ее нормы и принципы, чтобы внести свой вклад в построение сильного и справедливого государства», – подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.