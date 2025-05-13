В Химках провели интеллектуальную викторину «По страницам истории»

В Химках на территории выставочного комплекса «Артишок» состоялась интеллектуальная викторина «По страницам истории», посвященная 80-летию Великой Победы, в ней приняли участие местные старшеклассники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Такие викторины очень полезны. Они позволяют проверить ваши знания, а также способствуют развитию интереса к истории нашего государства», — отметил и. о. руководителя всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» в Химках Егор Ченюк.

В рамках мероприятия девять команд из разных школ города ответили на вопросы ведущего о крупных сражениях времен Великой Отечественной войны. Руководитель выставочного комплекса «Артишок» Игорь Краснов отметил, что им было интересно «узнать новые факты и похвастаться какими-то своими знаниями об истории». В финале встречи школьникам вручили призы и сладкие подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.