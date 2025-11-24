В Химках провели кинолекторий, посвященный фильму «Обратной дороги нет»
Кинолекторий, посвященный фильму «Обратной дороги нет», прошел в Химках
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в доме культуры «Контакт» провели кинолекторий, посвященный 55-летию с момента выхода на экраны фильма «Обратной дороги нет» Григория Липшица. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Директор ДК «Контакт» Алина Шалимова подчеркнула важность таких мероприятий в условиях проведения специальной военной операции, поскольку «они напоминают нам о ценности внутреннего стержня и ответственности за судьбу своей страны».
«Подобные кинолектории помогают нам не только прикоснуться к истории, но и глубже осознать ту эмоциональную и духовную высоту, с которой наши предки смотрели на мир. В каждом кадре таких фильмов – честность, долг и вера в победу, которые и сегодня служат фундаментом для воспитания настоящего гражданина», – отметила депутат Галина Болотова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.