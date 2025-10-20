В Химках провели лекцию о боевых наградах СССР

«В рамках программы по всему Подмосковью проходит множество экскурсий, мастер-классов, лекций, выступлений участников и ветеранов боевых действий. Все это направлено на сохранение исторической памяти, формирование активной гражданской позиции, чувства гордости за свою страну, а также готовности внести свой вклад в ее развитие», — рассказала депутат Химок Татьяна Кавторева.