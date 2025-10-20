В Химках провели лекцию о боевых наградах СССР
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках в многофункциональном социальном комплексе «Восход» прошел «Урок мужества», посвященный учреждению медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги» в СССР в 1938 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная подчеркнула, что участники специальной военной операции также удостаиваются этих наград за заслуги перед Отечеством. Для участников также прошла выездная экскурсия в Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
«В рамках программы по всему Подмосковью проходит множество экскурсий, мастер-классов, лекций, выступлений участников и ветеранов боевых действий. Все это направлено на сохранение исторической памяти, формирование активной гражданской позиции, чувства гордости за свою страну, а также готовности внести свой вклад в ее развитие», — рассказала депутат Химок Татьяна Кавторева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.