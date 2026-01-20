В Химках провели мастер-класс по изготовлению кормушек

В Химках в выставочном комплексе «Артишок» провели мастер-класс по изготовлению кормушек, в нем приняли участие дети и взрослые. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

На мастер-классе участники собрали кормушки из экологичных материалов, придумали для них оригинальный дизайн. Кроме того, им рассказали, какие птицы остаются зимовать в Подмосковье, а также дали рекомендации, чем можно подкармливать пернатых. Некоторые готовые кормушки разместили в парке Толстого.

«Даже одна кормушка способна помочь множеству птиц пережить зиму. А сам процесс изготовления — отличный повод провести время с семьей и научить детей бережному отношению к природе», — рассказали организаторы мастер-класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.