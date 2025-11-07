В Химках провели патриотический кинопоказ
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в Доме культуры Лунево состоялся патриотический кинопоказ, посвященный исторической дате 1941 года, когда состоялся парад на Красной площади во время Московской битвы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участникам рассказали историю проведения парада, как готовилось это мероприятие в условиях военного времени, показали кадры военной кинохроники. Спикеры напомнили, что подобные мероприятия учат сохранению исторической правды в условиях проведения специальной военной операции.
«Сегодня, вспоминая 1941 год, мы чтим одну из самых героических и знаковых страниц нашей истории – парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Это был беспрецедентный акт мужества», – сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.
Депутат Химок Глеб Демченко напомнил, подобные патриотические мероприятия проходят в Химках ежедневно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.