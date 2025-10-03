В Химках провели патриотическую встречу старшего поколения
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках прошла патриотическая встреча старшего поколения, в программе встречи были лекция, чаепитие и творческие номера. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Программа была направлена на укрепление связей между молодым и старшим поколениями, развитие патриотизма и сохранение исторической памяти. Муниципальный депутат Татьяна Кавторева напомнила, что в рамках нее в округе проводятся лекции, мастер-классы, встречи с участниками специальной военной операции и не только.
«Такие встречи нужны, чтобы мы больше общались и поддерживали друг друга. Хорошо, что мы собрались просто поговорить о нашей стране и важном для всех событии в такой теплой и дружеской обстановке», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.