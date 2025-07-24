В Химках провели выездную администрацию для жителей Сходни

В Химках провели выездную администрацию в Сходне, в рамках нее представители профильных служб и управлений приняли обращения у 53 химчан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.

Чаще всего жители интересовались вопросами из сферы жилищно-коммунального хозяйств (ЖКХ), благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

«Обратилась по поводу благоустройства дворовой территории, а именно ремонта детской игровой площадки во дворе дома. Мои пожелания выслушали, внесли в график работ. Я думаю, такой формат очень удобен, не надо далеко куда-то ехать, все близко», — поделилась жительница городского округа Химки Ольга Клюева.

В рамках выездной администрации жители могут предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. С начала 2025 года в разных микрорайонах Химок провели уже 27 выездных администраций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.