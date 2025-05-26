В Химках проверили ход проведения благоустройства

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич посетил Химки с рабочим визитом, чтобы проверить ход благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках планового мониторинга он проверил реализацию региональных программ по благоустройству. В частности, проконтролировать ремонт дворов, устройство «народных троп» и ямочный ремонт на дорогах.

Так, например, обход провели в микрорайоне Подрезково — там замминистра проверил ход работ по обустройству пешеходной коммуникации на улице Жаринова. Кроме того, маршрут затронул адреса, по которым проводятся подготовительные работы к ямочному ремонту — на улице Аптечной, а также на завершенных и текущих объектах благоустройства во дворах на улицах Мичурина и Зеленой.

«Сейчас коллеги из администрации наращивают темп работы. Уже завершен ремонт одного двора, в течение двух недель ожидаем увидеть результаты по семи «народным тропам» и ямочному ремонту. Ответственность за контроль качества выполнения мероприятий лежит на муниципалитете», — отметил Волосевич.

В пресс-службе напомнили, что в 2025 году в округе обновят 22 дворовые территории, благоустроят 22 пешеходные дорожки и отремонтируют 11 участков дорог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.