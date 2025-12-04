В Химках рабочие завершат строительство нового выезда из деревни Юрлово

В Химках завершается строительство новой дорожной развязки в деревне Юрлово, которая соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером, стройготовность объекта достигла 83%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин уточнил, что работы вышли на завершающий этап. Рабочее движение по ней планируют открыть до конца 2025 года. Сейчас дорожники проводят монтаж освещения, строят новую четырехполосную дорогу длиной 1,5 км и проводят реконструкцию 700-метрового участка Пятницкого шоссе.

Новый выезд позволит улучшить транспортную доступность районов вдоль Пятницкого шоссе и обеспечить более быстрый и свободный проезд в сторону Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.