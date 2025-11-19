В Химках рассказали, как отделение Ассоциации ветеранов СВО поддерживает военных и их семьи

Ассоциация ветеранов специальной военное операции (СВО) начала деятельность в Химках в марте 2025 года, за это время члены отделения приняли участие в 150 патриотических мероприятиях, включая программу «Успех V единстве поколений» и встречи в формате «диалога с героями». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Ассоциация оказывает поддержку участникам СВО и их семьям, к ней присоединились 49 человек. В рамках этой работы 10 человек получили помощь в трудоустройстве, поддержку ассоциации выразили крупнейшие химкинские предприятия — НПО «Энергомаш», НПО имени Лавочкина, МКБ «Искра», «МГМ Логистик», «Дев Медикал». Кроме того, она сотрудничает с фондом «Защитники Отечества», комитетом семей воинов Отечества, «Боевым братством».

Желающим присоединиться к химкинскому отделению ассоциации нужно позвонить по номеру телефона: +7 (989) 047-63-63.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.