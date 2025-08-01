В Химках рассказали, как волонтеры при Троицком храме помогают участникам СВО

В Химках волонтерская группа прихожан при Троицком храме оказывает помощь участникам специальной военной операции, они плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В пресс-службе уточнили, что прихожане и сотрудники храма прошли обучение и наладили изготовление всего необходимого прямо в храме. Они также собрали денежные средства на покупку автомобиля для военных. Они также передали 20 раций для штурмового подразделения, генераторы, квадроцикл для группы медиков, вязанные носки и другие полезные вещи.

«С Божьей помощью помогаем, чем можем. Люди в храме – отзывчивые и неравнодушные. Каждый хочет внести свой вклад», – отметили волонтеры.

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