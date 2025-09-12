В Химках рассказали о лауреате Доски почета Епифановой

Директор Школы «Триумф» Дина Епифанова стала одним из лауреатов Доски почета у здания администрации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Она призналась, что на выбор профессии ее вдохновил первый учитель. В 2025 году она отмечает 20 лет своего педагогического стажа. Сразу после университета она пришла работать в гимназию №4 в Химках, которая теперь стала частью школы «Триумф».

«Работа директором для меня – это коллектив, дети, родители. Очень важно относиться друг к другу с взаимным уважением и пониманием, оказывать взаимную поддержку во всех направлениях», – отметил педагог.

По ее словам, своим главным достижением как директора она считает успехи своих учеников и педагогов. В этом году школа вошла в рейтинг лучших в России по количеству выпускников, поступивших в ведущие университеты.

