В Химках рассказали о наборе на военную службу по контракту

В Химках продолжается набор на военную службу по контракту в рамках специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Желающие должны быть старше 19 лет и не иметь противопоказаний по состоянию здоровья. Документ можно подписать на срок от шести месяцев, при заключении контракта на год военные смогут получить единовременную выплату.

«Гордимся нашими соотечественниками, кто встал на защиту родины. Вместе с неравнодушными химчанами мы будем продолжать помогать из тыла: собирать гумпомощь, писать письма, поддерживать семьи военнослужащих», — отметила лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Военнослужащий с позывным «Штиль» отметил, что эта работа нужна «для всей страны». Узнать подробнее об условиях контракта можно по номеру 8 (925) 067-89-69.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.