В Химках рассказали о народной дружине

Народная дружина в Химках является одной из лучших в Московской области. Об этом заявил начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустам Марданов в ходе церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Главным управлением региональной безопасности Московской области и Главным управлением Банка России по ЦФО, передает пресс-служба администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

В состав дружины в Химках входят 12 человек, они занимаются охраной общественного порядка в городе и обеспечивают безопасность на городских мероприятиях. Так, например, вместе с сотрудниками УМВД они патрулируют зоны отдыха, общественные пространства и не только. Ими руководит депутат местного Совета Артур Каримов.

Напомним, что вступить в их состав могут жители старше 18 лет, для этого можно обратиться по адресу электронной почты: artur_mka@mail.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.