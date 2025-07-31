В Химках рассказали об обновлениях в школьном меню

С 1 сентября 2025 года столовые в школах подмосковных Химок будут работать по обновленному меню. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов отметил, что новые позиции сделают рацион полезным и интересным для детей. Так, на завтрак школьникам будут доступны блины, хлопья с молоком и круассаны, на обед – куриный шницель. При этом основной рацион останется прежним, в него входят каши, творожные вареники, сыр, йогурты, овощи, фрукты и салаты.

«Меню должно быть не только полезным, но и привлекательным. Когда еда вкусная и разнообразная, дети едят с удовольствием», — сказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.