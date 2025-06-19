В Химках разработают виртуальный музей

В Химках продолжается работа над патриотическим проектом — виртуальным музеем, который станет цифровой энциклопедией истории округа и объединит культуру, подвиги и достижения местных жителей со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутат Инна Монастырская, которая одна из первых включилась в работу над созданием первоначальной версии сайта, подчеркнула, что особую ценность портал приобретает в современном контексте, когда проходит специальная военная операция.

Над проектом работают разработчики, дизайнеры, историки, педагоги, краеведы и школьники, его поддержали общественники и волонтеры. За достоверностью материалов следит экспертный совет. Один из членов совета, заместитель директора Дворца культуры «Родина» Игорь Краснов уточнил, что создание музея представляет собой долгосрочную миссию.

«Конечно, все, что было создано ранее, мы бережно сохраняем и переносим на новую платформу. Это наша история, наша память», — поделился Краснов.

В музей включены разделы, посвященные героям Великой Отечественной войны, трудовым подвигам, достижениям в науке и не только. Ознакомиться с музеем можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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