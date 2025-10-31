В Химках реабилитационное лечение прошли более 3 тыс. жителей

С начала 2025 года реабилитационное лечение в Химках прошли более 3 тыс. пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

«За каждой цифрой — человеческая история, боль и надежда. Мы видим, как профессионализм и внимание наших врачей буквально возвращают людей к жизни. Это подлинный пример заботы государства о человеке», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев подчеркнул, что в округе качественная реабилитация доступна каждому, особое внимание уделяется оснащению центров современными технологиями и поддержке медицинских кадров. Так, например, в арсенале врачей есть аппараты с биологической обратной связью, устройства для уменьшения боли, системы лимфодренажа и улучшения венозного оттока.

Круглосуточный стационар расположен в микрорайоне Сходня на улице Мичурина, 31а.Кроме того, Центр реабилитации есть во взрослой поликлинике № 6. На реабилитацию направляют терапевт или лечащий врач.

