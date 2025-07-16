В Химках с представителями Монголии обсудили перспективы сотрудничества

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Представители городского округа Химки и Монголии обсудили совместные планы по сотрудничеству, в состав участников вошли руководитель торгово-промышленной палаты Московской области по городскому округу, депутат Артур Каримов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.

Участники встречи обсудили вопросы торговли, логистики и санитарного контроля, а также уделили внимание развитию авиасообщения и оптимизации транзитных маршрутов.

«Эта встреча вызвала живой интерес, что подтвердило актуальность российско-монгольского партнерства. Очень важно сегодня быть вовлеченным в такие дискуссии, ведь они напрямую касаются перспектив развития как внешней торговли, так и регионального предпринимательства», — сказал Артур Каримов.

Он добавил, что подобные мероприятия помогают укрепить внешнеэкономические связи. По его словам, при поддержке федеральных структур получится трансформировать новые идеи в реальные проекты, которые будут способствовать развитию Химок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.